Сегодня день рождения руководителя, депутата и поэта

Сегодня, 25 декабря исполнилось 55 лет Афанасию Семеновичу ВЛАДИМИРОВУ, руководителю Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 64 года Михаилу Дмитриевичу ГУЛЯЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю постоянного комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту. Сегодня исполнился 61 год Софрону Софроновичу ОСИПОВУ, известному поэту.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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