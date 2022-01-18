Сегодня день рождения руководителя, депутата, дирижера и артиста

Сегодня, 18 января исполнился 41 год Василию Романовичу ДЕСЯТКИНУ, руководителю Центра управления регионом в Республике Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Евдокия Ивановна ЕВСИКОВА, первый заместитель председателя Якутской городской Думы. Сегодня исполнилось 47 лет Николаю Владимировичу ПИКУТСКОМУ, известному дирижеру, отличнику культуры Республики Саха (Якутия). 18 января исполнилось 64 года Балдоржу ХХУХЭ, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия), активисту монгольской диаспоры Якутии.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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