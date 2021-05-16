Сегодня день рождения руководителя, депутата, артиста, пресс-секретаря и деятеля культуры

Сегодня, 16 мая исполнилось 44 года Джулустану Ивановичу ХОНУ, генеральному директору ГАУ Республики Саха (Якутия) «Якутлесресурс». В этот же день исполнилось 53 года Александру Петровичу ЯКОВЛЕВУ, депутату Якутской городской Думы, главному редактору газеты «Туймаада саната». Сегодня отмечает свой день рождения Ньургун БЭЧИГЭН, исполнитель роли Тыгына Дархана в одноименном художественном фильме. В этот же день отмечает свой день рождения Саргылана Саввична АДАМОВА – Алтан Кыыс, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), член Правления Союза театральных деятелей Республики Саха (Якутия). 16 мая отмечает свой день рождения Софья Софроновна ПРОКОПЬЕВА, сотрудник управления пресс-службы управления главы и правительства Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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