Общество
Сегодня день рождения руководителя, депутата, артиста, пресс-секретаря и деятеля культуры
Сегодня, 16 мая исполнилось 44 года Джулустану Ивановичу ХОНУ, генеральному директору ГАУ Республики Саха (Якутия) «Якутлесресурс».
В этот же день исполнилось 53 года Александру Петровичу ЯКОВЛЕВУ, депутату Якутской городской Думы, главному редактору газеты «Туймаада саната».
Сегодня отмечает свой день рождения Ньургун БЭЧИГЭН, исполнитель роли Тыгына Дархана в одноименном художественном фильме.
В этот же день отмечает свой день рождения Саргылана Саввична АДАМОВА – Алтан Кыыс, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), член Правления Союза театральных деятелей Республики Саха (Якутия).
16 мая отмечает свой день рождения Софья Софроновна ПРОКОПЬЕВА, сотрудник управления пресс-службы управления главы и правительства Республики Саха (Якутия).
+7 (999) 174-67-82