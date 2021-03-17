Сегодня день рождения руководителя, декана, артиста и предпринимателя

Сегодня, 17 марта исполнилось 57 лет Якову Семеновичу СИВЦЕВУ, директору ГБУ РС(Я) «Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков» Минэкологии Якутии.

В этот же день исполнилось 56 лет Леониду Аркадьевичу АПРОСИМОВУ, декану факультета последипломного обучения врачей Мединститута Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, кандидату медицинских наук.

Сегодня исполнилось 44 года Александру ЕМЕЛЬЯНОВУ, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).

17 марта исполнилось 54 года Станиславу СИВЦЕВУ, известному предпринимателю.

В этот же день отмечает свой день рождения Анастасия Николаевна БОЖЕДОНОВА, заслуженный работник образования, отличник государственной гражданской службы РС(Я), кандидат социологических наук.