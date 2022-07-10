10.07.2022
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, аудитора, мэра и рок-музыканта
Сегодня, 10 июля исполнилось 68 лет Михаилу Львовичу БРУКУ, генеральному директору АО «Корпорация развития Южной Якутии».
В этот же день исполнилось 62 года Семену Семеновичу ОЛЕСОВУ, аудитору Счетной Палаты Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 28 лет Сергею Евгеньевичу ЩЕБЛЯКОВУ, мэру города Олекминска.
10 июля отмечает свой день рождения Юлия Анатольевна ПЕСКОВСКАЯ, общественный деятель.
В этот же день исполнилось 62 года Виталию Гаврильевичу ВЛАСОВУ, заслуженному деятелю искусств Республики Саха (Якутия), почетному гражданину села Черкех, руководитель — хард- рок-группы «–72оС».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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