03.02.2020
02:15
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, аудитора и артистки
Сегодня, 3 февраля исполнилось 56 лет Алексею Леонидовичу ПАХОМОВУ, начальнику управления Федеральной службы безопасности России по Республике Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Елена Николаевна ЛУКИНА, аудитор Счетной палаты Республики Саха (Якутия).
3 февраля отмечает свой день рождения Анегина Егоровна ДМИТРИЕВА-ИЛЬИНА, народная артистка СССР и РСФСР, почетный гражданин Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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