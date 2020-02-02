Сегодня день рождения руководителя, аудитора и артистки

Сегодня, 3 февраля исполнилось 56 лет Алексею Леонидовичу ПАХОМОВУ, начальнику управления Федеральной службы безопасности России по Республике Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Елена Николаевна ЛУКИНА, аудитор Счетной палаты Республики Саха (Якутия). 3 февраля отмечает свой день рождения Анегина Егоровна ДМИТРИЕВА-ИЛЬИНА, народная артистка СССР и РСФСР, почетный гражданин Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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