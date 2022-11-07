Общество
Сегодня день рождения руководителя, аудитора, артиста, поэта и телезвезды
Сегодня, 7 ноября отмечает свой день рождения Октябрина Петровна НИКОНОВА, аудитор Счетной палаты Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 56 лет Олегу Алексеевичу ПРИПУЗОВУ, руководителю ГБО РС (Я) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер».
Сегодня исполнился 71 год Кириллу Михайловичу СЕМЕНОВУ, артисту театра и кино, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия), переводчику.
7 ноября исполнилось 67 лет Сергею ПРАЧЕВУ, известному поэту.
В этот же день исполнилось 47 лет Владимиру ЕРМАКОВУ, телезвезде ГРТК САХА.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
Глухой переулок, 2/2;
8-411-233-52-84 (доставка)
Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий