Сегодня день рождения руководителя, аудитора, артиста, поэта и телезвезды

Сегодня, 7 ноября отмечает свой день рождения Октябрина Петровна НИКОНОВА, аудитор Счетной палаты Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 56 лет Олегу Алексеевичу ПРИПУЗОВУ, руководителю ГБО РС (Я) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер».

Сегодня исполнился 71 год Кириллу Михайловичу СЕМЕНОВУ, артисту театра и кино, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия), переводчику.

7 ноября исполнилось 67 лет Сергею ПРАЧЕВУ, известному поэту.

В этот же день исполнилось 47 лет Владимиру ЕРМАКОВУ, телезвезде ГРТК САХА.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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