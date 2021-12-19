Сегодня день рождения руководителя, артистов и судьи

Сегодня, 19 декабря исполнилось 44 года Владиславу Александровичу КОНСТАНТИНОВУ, начальнику Северо-Восточного управления государственного морского и речного надзора – главному государственному инспектору.

В этот же день исполнилось 60 лет Герману Васильевичу ХАТЫЛАЕВУ, музыканту, автору более 20 песен, пропагандисту народной музыки, заслуженному и народному артисту Республики Саха (Якутия), отличнику образования РС (Я).

Сегодня отмечает свой день рождения Светлана Павловна ИВАНОВА, директор – художественный руководитель Государственного вокального ансамбля «Туймаада».

19 декабря отмечает свой день рождения Софья Иннокентьевна БАРАНОВА, актриса Саха театра, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 75 лет Алексею Егоровичу МОСТАХОВУ, судье международной категории, заслуженному работнику физической культуры Республики Саха (Якутия).