Сегодня день рождения руководителя, артистки, телезвезды и фуд-блогера

Сегодня, 15 декабря исполнилось 35 лет Александру Николаевичу СИМОНОВУ, руководителю управления инфокоммуникационного и технического обеспечения администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Вера Григорьевна КЕЛЛЕ-ПЕЛЛЕ, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Фатима СЛЕПЦОВА, известная журналистка, телезвезда.

15 декабря исполнилось 49 лет Александру Александровичу НОГОВИЦЫНУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) V созыва.

В этот же день отмечает свой день рождения Наталья СТАРОСТИНА, известный фуд-блогер Якутии, организатор кулинарных мастер-классов, производитель здорового хлеба и сыра.