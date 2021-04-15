15.04.2021
00:13
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, артистки, народного мастера, художника и поэтессы
Сегодня, 15 апреля отмечает свой день рождения Степанида Ильинична БОРИСОВА, народная артистка РФ и РС (Я).
В этот же день исполнилось 36 лет Алексею Александровичу СОКОЛОВУ, директору — главному редактору дирекции телеканала «Якутия24».
Сегодня исполнилось 65 лет Луке Митрофановичу ЕГОРОВУ, директору ювелирной фирмы «Уран саха», народному мастеру Республики Саха (Якутия).
15 апреля исполнилось 67 лет Василию Петровичу КРАВЧУКУ, известному живописцу.
В этот же день отмечает свой день рождения Алгыстаана АТЛАСОВА, хозяйка этно Усадьбы АТЛАСОВЫХ.
Сегодня отмечает свой день рождения Анна Алексеевна ПАРНИКОВА – Сабарай Илгэ, поэтесса.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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