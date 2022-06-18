Сегодня день рождения руководителя, артиста, работников культуры, фотографа и общественных деятелей

Сегодня, 18 июня исполнилось 56 лет Александру Сергеевичу ГОРБУНОВУ, начальнику Северо-Восточного линейного управления министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте.

В этот же день исполнился 51 год Федору Михайловичу БОРИСОВУ, политическому деятелю.

Сегодня исполнилось 47 лет Айаалу Александровичу АММОСОВУ, артисту Саха драматического театра им. П.А. Ойунского, председателю Союза театральных деятелей Республики Саха (Якутия).

18 июня отмечает свой день рождения Наталья Серафимовна КРИВОГОРНИЦЫНА, общественный деятель.

В этот же день отмечает свой день рождения Анастасия Кирилловна ПАВЛОВА, общественный деятель, Почетный гражданин Вилюйского улуса.

Сегодня исполнилось 75 лет Валерию СТЕФАНСКОМУ, известному фотографу.

18 июня отмечает свой день рождения Тамара Васильевна КОРЯКИНА, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), член Союза журналистов СССР.

В этот же день отмечает свой день рождения Вера Николаевна ЧЕРНОГРАДСКАЯ, руководитель литературно-драматургической части Государственного театра танца РС (Я), заслуженный работник культуры РС (Я).