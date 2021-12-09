09.12.2021
00:05
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, аниматора и артистки
Сегодня, 9 декабря исполнилось 58 лет Олегу Витальевичу КУЗЬМИНУ, руководителю Ленского территориального управления Росрыболовства.
В этот же день отмечает свой день рождения Дмитрий ЯДРИХИНСКИЙ, известный аниматор.
Сегодня отмечает свой день рождения Людмила Григорьевна КУЗЬМИНА, оперная певица.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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