Сегодня день рождения руководителя, аниматора и артистки

Сегодня, 9 декабря исполнилось 58 лет Олегу Витальевичу КУЗЬМИНУ, руководителю Ленского территориального управления Росрыболовства. В этот же день отмечает свой день рождения Дмитрий ЯДРИХИНСКИЙ, известный аниматор. Сегодня отмечает свой день рождения Людмила Григорьевна КУЗЬМИНА, оперная певица.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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