09.12.2021
00:05
118

Общество

Сегодня день рождения руководителя, аниматора и артистки

Сегодня, 9 декабря исполнилось 58 лет Олегу Витальевичу КУЗЬМИНУ, руководителю Ленского территориального управления Росрыболовства.

В этот же день отмечает свой день рождения Дмитрий ЯДРИХИНСКИЙ, известный аниматор.

Сегодня отмечает свой день рождения Людмила Григорьевна КУЗЬМИНА, оперная певица.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх