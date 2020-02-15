Сегодня день рождения руководителя

Сегодня, 16 февраля исполнилось 54 года Анатолию Владимировичу НИКИТИНУ, руководителю управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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