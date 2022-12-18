18.12.2022
00:54
209
Финансы
Сегодня день рождения руководителя
Сегодня, 18 декабря исполнилось 50 лет Алексею Валерьевичу КУКЛИНУ, руководителю управления федерaльного казначейства по Республике Саха (Якутия).
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
Глухой переулок, 2/2;
8-411-233-52-84 (доставка)
Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.12.2022
0
151
18.12.2022
0
166
18.12.2022
0
241
17.12.2022
0
1416
17.12.2022
1
1167
17.12.2022
0
1006
17.12.2022
0
256
17.12.2022
0
5087
17.12.2022
0
5605
17.12.2022
0
1672
17.12.2022
0
442
17.12.2022
0
2923
17.12.2022
0
949
17.12.2022
0
811
17.12.2022
0
305
17.12.2022
0
244
17.12.2022
0
246
17.12.2022
0
271
17.12.2022
0
4126
17.12.2022
0
372
17.12.2022
0
1293
17.12.2022
0
1033
17.12.2022
0
1649
17.12.2022
0
350
17.12.2022
0
1438
17.12.2022
0
851
17.12.2022
0
1270
17.12.2022
0
1122
17.12.2022
0
1537
17.12.2022
0
21065
16.12.2022
0
1099
16.12.2022
0
383
16.12.2022
0
1307
16.12.2022
0
566
16.12.2022
0
2192
16.12.2022
0
953
16.12.2022
0
1653
16.12.2022
0
1490
16.12.2022
0
1231
16.12.2022
0
424
16.12.2022
0
823
16.12.2022
0
773
16.12.2022
0
2661
16.12.2022
0
795
16.12.2022
0
773
16.12.2022
0
1978
16.12.2022
0
1323
16.12.2022
0
1351
16.12.2022
0
708
16.12.2022
0
417
16.12.2022
0
377
16.12.2022
0
344
16.12.2022
0
2222
16.12.2022
0
1557
16.12.2022
0
502
16.12.2022
0
593
16.12.2022
0
1272
16.12.2022
0
1182
16.12.2022
0
2288
16.12.2022
0
924
ТОП НОВОСТИ
13.12.2022
5
195034
13.12.2022
7
19182
13.12.2022
5
19078
16.12.2022
0
18603
14.12.2022
3
11832
15.12.2022
1
9918
12.12.2022
2
8114
12.12.2022
0
7348
12.12.2022
3
7137
Добавить комментарий