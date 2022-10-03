03.10.2022
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Экономика
Сегодня день рождения руководителя
Сегодня, 3 октября исполнился 61 год Евгению Николаевичу ВЕШНЯКОВУ, генеральному директору АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит- Томмот – Якутск».
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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