29.09.2022
00:34
68
Экономика
Сегодня день рождения руководителя
Сегодня, 29 сентября исполнилось 66 лет Александру Евгеньевичу ТАРАСОВУ, генеральному директору авиакомпании «Полярные авиалинии».
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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