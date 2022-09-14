14.09.2022
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Общество
Сегодня день рождения руководителя
Сегодня, 14 сентября отмечает свой день рождения Любовь Николаевна КЛЮКИНА, руководитель благотворительного фонда «Харысхал».
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
Глухой переулок, 2/2;
8-411-233-52-84 (доставка)
Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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