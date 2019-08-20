21.08.2019
00:20
42

Общество

Сегодня день рождения руководителя

Сегодня, 21 августа исполнилось 42 года Алексею Артамоновичу НИКИФОРОВУ, руководителю Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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