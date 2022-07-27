Сегодня день рождения руководителя

Сегодня, 27 июля исполнилось 42 года Алексею Александровичу ЩЕРБАКОВУ, директору Якутского музыкального колледжа (училища) им. М.Н. Жиркова. В этот же день отмечет свой день рождения Светлана Федоровна АНДРЕЕВА, журналист. Сегодня отмечает свой день рождения Анна Степановна ПОТАПОВА, ветеран кинематографии.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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