27.07.2022
00:21
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Общество

Сегодня день рождения руководителя

Сегодня, 27 июля исполнилось 42 года Алексею Александровичу ЩЕРБАКОВУ, директору Якутского музыкального колледжа (училища) им. М.Н. Жиркова.

В этот же день отмечет свой день рождения Светлана Федоровна АНДРЕЕВА, журналист.

Сегодня отмечает свой день рождения Анна Степановна ПОТАПОВА, ветеран кинематографии.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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