20.07.2022
00:13
99
Политика
Сегодня день рождения руководителя
Сегодня, 20 июля отмечает свой день рождения Вера Ивановна СИДОРОВА, представитель министерства иностранных дел Российской Федерации в г. Якутске.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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