Сегодня день рождения руководителя

Сегодня, 20 июля отмечает свой день рождения Вера Ивановна СИДОРОВА, представитель министерства иностранных дел Российской Федерации в г. Якутске.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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