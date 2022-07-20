20.07.2022
00:13
99

Политика

Сегодня день рождения руководителя

Сегодня, 20 июля отмечает свой день рождения Вера Ивановна СИДОРОВА, представитель министерства иностранных дел Российской Федерации в г. Якутске.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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