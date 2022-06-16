16.06.2022
00:07
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Экономика
Сегодня день рождения руководителя
Сегодня, 16 июня отмечает свой день рождения Марина Михайловна СИВКОВА, генеральный директор АО «Якутское аэрогеодезическое предприятие».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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