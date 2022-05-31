31.05.2022
00:10
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Экономика

Сегодня день рождения руководителя

Сегодня, 31 мая исполнилось 40 лет Петру Михайловичу АРГУНОВУ, руководителю Ленского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru

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