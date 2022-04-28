28.04.2022
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Экономика
Сегодня день рождения руководителя
Сегодня, 28 апреля исполнилось 54 года Алексею Прокопьевичу ДЬЯЧКОВСКОМУ, заместителю генерального директора АК АЛРОСА.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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