28.04.2022
00:40
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Экономика

Сегодня день рождения руководителя

Сегодня, 28 апреля исполнилось 54 года Алексею Прокопьевичу ДЬЯЧКОВСКОМУ, заместителю генерального директора АК АЛРОСА.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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