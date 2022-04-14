14.04.2022
00:43
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Культура
Сегодня день рождения руководителя
Сегодня, 14 апреля исполнилось 37 лет Гаврилу Михайловичу ТЕРЕНТЬЕВУ, заместителю руководителя Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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