Сегодня день рождения руководителя

Сегодня, 11 апреля исполнилось 58 лет Петру Васильевичу АНДРЕЕВУ, директору ГБУ РС (Я) «Вилюйский специализированный дом социального обслуживания для престарелых и инвалидов им. Кэтти Марсден».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх