11.04.2022
00:39
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Якутия
Сегодня день рождения руководителя
Сегодня, 11 апреля исполнилось 58 лет Петру Васильевичу АНДРЕЕВУ, директору ГБУ РС (Я) «Вилюйский специализированный дом социального обслуживания для престарелых и инвалидов им. Кэтти Марсден».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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