24.12.2021
00:22
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Культура
Сегодня день рождения руководителя
Сегодня, 24 декабря отмечает свой день рождения Туйаара Игоревна ПЕСТРЯКОВА, генеральный директор Государственной Филармонии Республики Саха (Якутии) им. Г.М. Кривошапко.
В это день исполняется 56 лет Корякину Александру Ивановичу, первому заместителю генерального директора — главному инженеру ГУП «ЖКХ РС (Я)»
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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