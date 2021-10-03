03.10.2021
00:54
104
Экономика
Сегодня день рождения руководителя
Сегодня, 3 октября исполнилось 60 лет Евгению Николаевичу ВЕШНЯКОВУ, директору Дирекции по строительству железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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