03.10.2021
00:54
104

Экономика

Сегодня день рождения руководителя

Сегодня, 3 октября исполнилось 60 лет Евгению Николаевичу ВЕШНЯКОВУ, директору Дирекции по строительству железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх