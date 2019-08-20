20.08.2019
11:20
116

Культура & Образование

Сегодня день рождения руководителя

Сегодня, 20 августа исполнился 51 год Августу Васильевичу ЕГОРОВУ, генеральному директору Национального книжного издательства «Бичик».   

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх