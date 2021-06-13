13.06.2021
00:48
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Экология

Сегодня день рождения руководителя

Сегодня, 13 июня исполнилось 43 года Луке Николаевичу САФОНОВУ, директору республиканского зоопарка «Орто Дойду».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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