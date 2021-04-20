20.04.2021
00:59
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Экономика

Сегодня день рождения руководителя

Сегодня, 20 апреля отмечает свой день рождения Ирина Аркадьевна ФИЛИППОВА, директор ГУП РС (Я) «Служба общественного питания «Тыгын Дархан».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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