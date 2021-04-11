11.04.2021
00:14
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Красота & Здоровье
Сегодня день рождения руководителя
Сегодня, 11 апреля исполнилось 57 лет Петру Васильевичу АНДРЕЕВУ, директору ГБУ РС (Я) «Вилюйский психоневрологический интернат имени Кэт Марсден».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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