18.12.2020
00:20
65
Финансы
Сегодня день рождения руководителя
Сегодня, 18 декабря исполнилось 48 лет Алексею Валерьевичу КУКЛИНУ, руководителю управления федерального казначейства по Республике Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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