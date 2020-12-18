18.12.2020
00:20
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Финансы

Сегодня день рождения руководителя

Сегодня, 18 декабря исполнилось 48 лет Алексею Валерьевичу КУКЛИНУ, руководителю управления федерального казначейства по Республике Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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