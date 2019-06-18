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18 июня 2019, 4:13
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Сегодня день рождения руководителей, артиста и фотографа

Сегодня, 18 июня исполнилось 48 лет Федору Михайловичу БОРИСОВУ, руководителю Администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 52 года Александру Сергеевичу ГОРБУНОВУ, начальнику Северо-Восточного линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте.

Сегодня исполнилось 44 года Айаалу АММОСОВУ, председателю Союза театральных деятелей Республики Саха (Якутия), артисту Саха академического драматического театра им. П.А. Ойунского, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).

18 июня отмечает свой день рождения Наталья Серафимовна КРИВОГОРНИЦЫНА, руководитель туристической фирмы «Профи-трэвел», общественный деятель.

В этот же день исполнилось 72 года Валерию СТЕФАНСКОМУ, известному фотографу.

Сегодня отмечает свой день рождения Анастасия Кирилловна ПАВЛОВА, общественный деятель.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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