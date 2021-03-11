Сегодня день рождения руководителей, звезды эстрады, общественных деятелей и артиста
Сегодня, 11 марта отмечает свой день рождения Ольга Ивановна СЕМЕНОВА, директор Детского издательства «Кэскил» им. Н.Е. Мординова – Амма Аччыгыйа.
В этот же день исполнилось 60 лет Михаилу Иннокентьевичу ТОМСКОМУ, руководителю ГБУ РС (Я) «Республиканский детский туберкулезный санаторий».
Сегодня отмечает свой день рождения Варя ЛАРИОНОВА – Ый Кыыhа, звезда якутской эстрады.
11 марта исполнилось 57 лет Николаю БАРАМЫГИНУ, общественному деятелю, члену Общественной Палаты Республики Саха (Якутия), известному блогеру.
В этот же день исполнилось 90 лет Игорю Алексеевичу ДМИТРИЕВУ, партийному, профсоюзному и общественному деятелю, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), персональному пенсионеру союзного значения.
Сегодня исполнилось 80 лет Христофору Афанасьевичу СМЕТАНИНУ, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия), артисту драмы.
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