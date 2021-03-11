11.03.2021
00:45
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Общество

Сегодня день рождения руководителей, звезды эстрады, общественных деятелей и артиста

Сегодня, 11 марта отмечает свой день рождения Ольга Ивановна СЕМЕНОВА, директор Детского издательства «Кэскил» им. Н.Е. Мординова – Амма Аччыгыйа.

В этот же день исполнилось 60 лет Михаилу Иннокентьевичу ТОМСКОМУ, руководителю ГБУ РС (Я) «Республиканский детский туберкулезный санаторий».

Сегодня отмечает свой день рождения Варя ЛАРИОНОВА – Ый Кыыhа, звезда якутской эстрады.

11 марта исполнилось 57 лет Николаю БАРАМЫГИНУ, общественному деятелю, члену Общественной Палаты Республики Саха (Якутия), известному блогеру.

В этот же день исполнилось 90 лет Игорю Алексеевичу ДМИТРИЕВУ, партийному, профсоюзному и общественному деятелю, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), персональному пенсионеру союзного значения.

Сегодня исполнилось 80 лет Христофору Афанасьевичу СМЕТАНИНУ, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия), артисту драмы.   

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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