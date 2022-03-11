Сегодня день рождения руководителей, звезды эстрады и общественного деятеля

Сегодня, 11 марта исполнился 61 год Михаилу Иннокентьевичу ТОМСКОМУ, руководителю ГБУ РС (Я) «Республиканский детский туберкулезный санаторий». В этот же день отмечает свой день рождения Ольга СЕМЕНОВА, директор детского издательства «Кэскил». Сегодня отмечаем свой день рождения Варя ЛАРИОНОВА – Ый Кыыhа, звезда якутской эстрады. 11 марта исполнилось 58 лет Николаю БАРАМЫГИНУ, общественному деятелю, блогеру.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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