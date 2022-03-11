11.03.2022
00:44
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Общество
Сегодня день рождения руководителей, звезды эстрады и общественного деятеля
Сегодня, 11 марта исполнился 61 год Михаилу Иннокентьевичу ТОМСКОМУ, руководителю ГБУ РС (Я) «Республиканский детский туберкулезный санаторий».
В этот же день отмечает свой день рождения Ольга СЕМЕНОВА, директор детского издательства «Кэскил».
Сегодня отмечаем свой день рождения Варя ЛАРИОНОВА – Ый Кыыhа, звезда якутской эстрады.
11 марта исполнилось 58 лет Николаю БАРАМЫГИНУ, общественному деятелю, блогеру.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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