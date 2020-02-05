06.02.2020
00:18
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Общество
Сегодня день рождения руководителей, звезд эстрады и общественного деятеля
Сегодня, 6 февраля отмечает свой день рождения Степанида Иннокентьевна НИКОЛАЕВА, руководитель Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Ульяна ЛИ-ФУ – КУННЭЙ, звезда якутской эстрады, бизнесвумен.
Сегодня отмечает свой день рождения ОЛИМПИЯ, звезда якутской эстрады.
6 февраля отмечает свой день рождения Александр ДЬЯКОНОВ, ответственный секретарь Якутского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, общественный деятель.
В этот же день исполнилось 49 лет Алексею Романовичу ИГНАТЬЕВУ, директору ООО «Кемпендяйская солевая компания».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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