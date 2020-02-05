Сегодня день рождения руководителей, звезд эстрады и общественного деятеля

Сегодня, 6 февраля отмечает свой день рождения Степанида Иннокентьевна НИКОЛАЕВА, руководитель Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Ульяна ЛИ-ФУ – КУННЭЙ, звезда якутской эстрады, бизнесвумен. Сегодня отмечает свой день рождения ОЛИМПИЯ, звезда якутской эстрады. 6 февраля отмечает свой день рождения Александр ДЬЯКОНОВ, ответственный секретарь Якутского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, общественный деятель. В этот же день исполнилось 49 лет Алексею Романовичу ИГНАТЬЕВУ, директору ООО «Кемпендяйская солевая компания».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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