Сегодня день рождения руководителей, журналистов и артистки

Сегодня, 1 июня исполнилось 58 лет Павлу Владимировичу СНЫТКО, руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей».

В этот же день отмечает свой день рождения Антонида Николаевна КОРЯКИНА, начальник управления культуры и духовного развития Окружной администрации Якутска.

Сегодня отмечает свой день рождения Наталия ШАХУРДИНА, известный журналист, пресс-секретарь.

1 июня исполнилось 37 лет Роману ПЕСТЕРЕВУ, известному журналисту.

В этот же день отмечает свой день рождения Амгаяна Егоровна ГРИГОРЬЕВА, звезда якутской эстрады.