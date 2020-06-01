01.06.2020
01:05
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Общество

Сегодня день рождения руководителей, журналистов и артистки

Сегодня, 1 июня исполнилось 58 лет Павлу Владимировичу СНЫТКО, руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей».

В этот же день отмечает свой день рождения Антонида Николаевна КОРЯКИНА, начальник управления культуры и духовного развития Окружной администрации Якутска.

Сегодня отмечает свой день рождения Наталия ШАХУРДИНА, известный журналист, пресс-секретарь.

1 июня исполнилось 37 лет Роману ПЕСТЕРЕВУ, известному журналисту.  

В этот же день отмечает свой день рождения Амгаяна Егоровна ГРИГОРЬЕВА, звезда якутской эстрады.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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