Сегодня день рождения руководителей, журналиста и общественного деятеля

Сегодня, 15 марта исполнилось 56 лет Владимиру Анатольевичу ЕГОРОВУ, генеральному директору Некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)». В этот же день отмечает свой день рождения Игорь САВВИНОВ, известный журналист. Сегодня исполнилось 48 лет Владимиру Шиндикеевичу Ю, общественному деятелю. 15 марта исполнилось 59 лет Александру Николаевичу АЛЕКСЕЕВУ, организатору строительства.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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