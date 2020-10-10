10.10.2020
00:41
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Общество
Сегодня день рождения руководителей, владелицы журнала и философа
Сегодня, 10 октября исполнилось 62 года Игорю Дашкеевичу ЗАМЬЯНОВУ, руководителю управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 39 лет Василию Васильевичу ТИМОФЕЕВУ, руководителю Якутского регионального филиала АО «Россельхозбанк».
Сегодня отмечает свой день рождения Нюргуяна УГАРОВА, главный редактор журнала «Журфикс», светская львица.
10 октября исполнилось 48 лет Алексею Григорьевичу ПУДОВУ, кандидату философских наук.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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