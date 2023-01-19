Сегодня день рождения руководителей, скульптора и модельера

Сегодня, 19 января исполнилось 43 года Евгению Михайловичу ЛАЗАРЕВУ, заместителю руководителя управления при главе Республики саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В этот же день исполнилось 43 года Алексею Николаевичу АГЕЕВУ, и.о. руководителя департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 52 года Александру МАНЖУРЬЕВУ, известному скульптору. 19 января отмечает свой день рождения Анна МАТТЕРН, известный модельер. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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