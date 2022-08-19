Сегодня день рождения руководителей, режиссера и мелодиста

Сегодня, 19 августа исполнилось 56 лет Николаю Ивановичу АНДРЕЕВУ, директор ФГУ «Управление автомобильных дорог общего пользования федерального значения «Вилюй». В этот же день отмечает свой день рождения Евгения Васильевна ГРИГОРЬЕВА, профессиональный поверенный Республики Саха (Якутия) в крупнейших акционерных обществах. Сегодня отмечает свой день рождения Дмитрий НИКАНОРОВ, режиссер. 19 августа исполнилось 56 лет Гаврилу Николаевичу СВИНОБОЕВУ, мелодисту. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка)

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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