Сегодня день рождения руководителей, режиссера и артистки

Сегодня, 31 января исполнилось 57 лет Василию Владимировичу ШИМОХИНУ, генеральному директору АК «Железные дороги Якутии». В этот же день исполнилось 67 лет Сергею Васильевичу РАСТОРГУЕВУ, директору Саха цирка, заслуженному артисту РФ и РС (Я), Почетному гражданину Амгинского улуса. Сегодня исполнилось 37 лет Константину ТИМОФЕЕВУ, известному режиссеру. 31 января отмечет свой день рождения Ирина Аркадьевна ПУДОВА, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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