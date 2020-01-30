31.01.2020
00:10
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Общество
Сегодня день рождения руководителей, режиссера и артистки
Сегодня, 31 января исполнилось 57 лет Василию Владимировичу ШИМОХИНУ, генеральному директору АК «Железные дороги Якутии».
В этот же день исполнилось 67 лет Сергею Васильевичу РАСТОРГУЕВУ, директору Саха цирка, заслуженному артисту РФ и РС (Я), Почетному гражданину Амгинского улуса.
Сегодня исполнилось 37 лет Константину ТИМОФЕЕВУ, известному режиссеру.
31 января отмечет свой день рождения Ирина Аркадьевна ПУДОВА, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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