Сегодня день рождения руководителей, редактора журнала и философа

Сегодня, 10 октября исполнилось 63 года Игорю Дашеевичу ЗАМЬЯНОВУ, руководителю управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 40 лет Василию Васильевичу ТИМОФЕЕВУ, директору Якутского регионального филиала АО «Россельхозбанк». Сегодня отмечает свой день рождения Нюргуяна УГАРОВА, главный редактор журнала для семейного чтения «Журфикс», светская львица. 10 октября отмечает свой день рождения Алексей ПУДОВ, кандидат философских наук, фотограф и блогер.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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