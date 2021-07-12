Сегодня день рождения руководителей, профессора и журналиста

Сегодня, 12 июля исполнилось 59 лет Вадиму Петровичу НИКОЛАЕВУ, заместителю постоянного представителя Республики Саха (Якутия) в Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск). В этот же день исполнилось 43 года Семену Викторовичу ВИНОКУРОВУ, генеральному директору авиакомпании «Полярные авиалинии». Сегодня исполнилось 58 лет Борису Прокопьевичу ПАВЛОВУ, генеральному директору АО «Сахафармация». 12 июля исполнилось 75 лет Виктору Даниловичу МИХАЙЛОВУ, доктору философских наук, действительному члену академии духовности Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнился 51 год Аркадию ВАСИЛЬЕВУ, известному журналисту.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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