Сегодня день рождения руководителей, профессора, артиста и аранжировщика

Сегодня, 19 ноября исполнилось 55 лет Александру Васильевичу ГОРОХОВУ директору Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия), председателю отделения Русского географического общества в Якутии. В этот же день отмечает свой день рождения Светлана Яновна ЯКОВЛЕВА, организатор здравоохранения. Сегодня отмечает свой день рождения Надежда Ивановна ДАНИЛОВА, доктор филологических наук, тюрколог. 19 ноября отмечает свой день рождения Петр ПЕТРОВ, известный аранжировщик, звезда якутской эстрады. В этот же день исполнилось 55 лет Иннокентию ДАКАЯРОВУ, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия), актеру Саха театра им. П.А. Ойунского. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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