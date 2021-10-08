08.10.2021
00:40
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Общество
Сегодня день рождения руководителей, поэта, общественного деятеля и красавицы
Сегодня, 8 октября исполнилось 36 лет Михаилу Джафаровичу ГАСАНБАЛАЕВУ, заместителю руководителя администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Алена Михайловна НИКИТИНА, руководитель ГБУ РМ (Я) «Республиканский центр медицинской профилактики».
Сегодня исполнилось 65 лет Василию Иннокентьевичу ГОГОЛЕВУ – УЙУЛ5АНУ, поэту и прозаику, отличнику образования и культуры Республики Саха (Якутия).
8 октября отмечает свой день рождения Куннэй ТАКАСАЕВА, общественный деятель, активный член Саха диаспоры за рубежом.
В этот же день отмечает свой день рождения Мария ГЛАДКИХ (ГУЩИНА), титулованная красавица Якутии.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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