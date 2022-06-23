Сегодня день рождения руководителей, писателя, артиста и искусствоведа

Сегодня, 23 июня исполнился 53 года Владиславу Юрьевичу АБРАМОВУ, начальнику отдела Государственной фельдъегерской службы в г. Якутске.

В этот же день исполнилось 68 лет Ивану Васильевичу МИГАЛКИНУ, председателю союза писателей РС (Я), народному поэту Якутии.

Сегодня исполнился 51 год Эдуарду ОНДАРУ, заслуженному артисту РФ, народному артисту Республики Тыва, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия), исполнителю главной роли в фильме «Тайна Чыныс Хаана».

23 июня отмечает свой день рождения Виктория Георгиевна ГРИГОРЬЕВА, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Светлана Викторовна ЗАРОВНЯЕВА, генеральный директор ООО «РБИ».