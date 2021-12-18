18.12.2021
00:16
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Общество
Сегодня день рождения руководителей, партийного лидера и артиста
Сегодня, 18 ноября исполнилось 49 лет Алексею Валерьевичу КУКЛИНУ, руководителю управления федерального казначейства по Республике Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 60 лет Николаю Николаевичу ПОПОВУ, генеральному директору АО «Сахаплемобъединение».
Сегодня исполнилось 40 лет Алексею Ивановичу ЛАПТЕВУ, региональному лидеру партии «Родина» в Якутске.
18 ноября исполнилось 40 лет Анатолию Дмитриевичу ПОПОВУ, артисту балета ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона, лауреату всероссийских конкурсов.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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