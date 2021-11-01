Сегодня день рождения руководителей, оперной певицы, телезвезды и сексопатолога

Сегодня, 1 ноября исполнилось 50 лет Петру Васильевичу ГОГОЛЕВУ, председателю Конституционного Совета Республики Саха (Якутия), доктору юридических наук.

В этот же день исполнился 41 год Дмитрию Афанасьевичу МЕСТНИКОВУ, заместителю председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Маргарита МАРТЫНОВА, солистка Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.

1 ноября исполнилось 33 года Петру ГОВОРОВУ, телезвезде НВК САХА.

В этот же день отмечает свой день рождения Надежда КУЗЬМИНА, известный сексопатолог, продюсер.