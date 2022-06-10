10.06.2022
00:42
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Общество

Сегодня день рождения руководителей, общественного деятеля, археолога и артиста

Сегодня, 10 июня исполнилось 64 года Владимиру Николаевичу ВАСИЛЬЕВУ, исполнительному директору секретариата Северного форума.

В этот же день исполнилось 64 года Сергею Алексеевичу АКСЕНЕКО, руководителю Ленского управления Ростехнадзора.

Сегодня исполнилось 56 лет Сергею Юрьевичу ТРОФИМОВУ, начальнику центрального аппарата по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия).

10 июня исполнилось 68 лет Егору Петровичу ЖИРКОВУ, доктору педагогических наук, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия).  

В этот же день отмечает свой день рождения Розалия Иннокентьевна БРАВИНА, доктор исторических наук, археолог.

Сегодня исполнился 41 год Джулустану Игнатьевичу СЕМЕНОВУ, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия), артисту театра и кино.

Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru

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